Zelda Breath of the Wild per Wii U richiederà l'installazione obbligatoria

Tramite il sito ufficiale giapponese del gioco scopriamo che la versione Wii U dirichiederà l'installazione obbligatoria di circa 3 GB di dati, operazione necessaria per velocizzare i caricamenti.

I dati potranno essere installati nella memoria interna oppure su un supporto USB esterno, in ogni caso l'installazione dei file in questione, come detto, sarà obbligatoria. Il gioco peserà 13 GB su Wii U e 13.4 GB su Switch, una dimensione importante ma non impressionante, se paragonata a quella di molti altri titoli Tripla A per PC, Xbox One e PlayStation 4. The Legend of Zelda Breath of the Wild sarà disponibile su entrambe le piattaforme Nintendo a partire dal 3 marzo 2017.