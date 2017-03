Zelda Breath of the Wild: il primo prototipo ricordava un gioco per NES

(Game Director di) ha mostrato alla GDC di San Francisco un'immagine del primo prototipo del nuovo episodio della serie: il prototipo era concettualmente simile a un gioco per Nintendo NES, anche se implementava già moltissime funzionalità e opzioni avanzate.

Secondo quanto rivelato da Fujibayashi, quella di realizzare prototipi tecnicamente essenziali è in realtà una pratica molto diffusa tra gli sviluppatori, che possono così applicare le proprie idee a un concept di gioco in tempi relativamente brevi, così da poter testare le varie meccaniche di gameplay.

Il prototipo di The Legend of Zelda: Breath of the Wild implementava in realtà varie tecnologie avanzate come la possibilità di tagliare gli alberi, accendere le torce, spingere i tronchi e molto altro. Questi primi test hanno convinto il team a procedere nella direzione che possiamo vedere oggi nel gioco completo.