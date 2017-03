Zelda Breath of the Wild: un programmatore realizza il suo sogno dopo 10 anni

Nel 2007ha condiviso il suo sogno di lavorare per, quando ancora era uno studente americano delle scuole superiori. Oggi, a distanza di 10 anni, il suo desiderio si è avverato: Bunnell ha contribuito alla realizzazione di

"Il mio sogno è di vivere in Giappone e di lavorare per Nintendo come game designer. Mi rendo conto che si tratta di un obiettivo difficile, ma è diventato il mio sogno dalla prima volta che ho giocato a Mario. Ho bisogno di qualche consiglio per capire come posso raggiungere questo obiettivo.", scriveva 10 anni fa Corey Bunnell. Come potete vedere nel video riportato in calce, Corey ha deciso di diventare un game designer studiando in Giappone presso l'Università Ritsumeikan, per poi raggiungere il suo traguardo lavorando al nuovo Zelda.

