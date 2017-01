Zelda: Breath of the Wild protagonista del nuovo spot di Nintendo Switch

è senza alcun dubbio il titolo di punta della line-up di lancio di. La casa di Kyoto ha pubblicato di recente un nuovo spot promozionale che vede grandi protagonisti proprio la sua console e il nuovo episodio della saga di, entrambi in arrivo il prossimo marzo.

Lo spot promozionale mette ovviamente in risalto anche la natura ibrida della console: iniziando la nostra partita a casa, saremo liberi di trasportare con noi Switch ovunque vogliamo.



Lasciandovi alla visione dello spot, ricordiamo che sia Nintendo Switch che The Legend of Zelda: Breath of the Wild faranno il loro debutto nei negozi il 3 marzo 2017. Il nuovo episodio di Zelda è atteso anche su Nintendo Wii U.