Zelda Breath of the Wild: pubblicato un nuovo concept art per Link

Per ingannare l'attesa che ci separa dal rilascio disu Switch e WiiU,ha pubblicato un nuovo artwork che ritrae il personaggio di. Potete dargli un'occhiata nell'immagine riportata in calce.

L'eroe viene presentato nella posa standard, mentre indossa una tunica invernale pensata per proteggere dalle basse temperature (non a caso, si tratta della stessa tunica indossata da Link all'interno del paesaggio innevato). Un paio di settimane fa sono state pubblicate altre due immagini concept per Link in cui veniva mostrato un costume alternativo, senza dimenticare l'annuncio della guida strategica ufficiale del gioco già in produzione. Zelda Breath of the Wild dovrebbe arrivare su Nintendo Switch e WiiU entro l'estate del 2017.