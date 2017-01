Zelda Breath of the Wild sarà doppiato in italiano, uscita confermata su Wii U

Due buone notizie per i fan diha pubblicato un trailer del gioco doppiato in italiano, confermando la presenza delle voci nella nostra lingua (per la prima volta nella storia della serie), inoltre è stata confermata anche l'uscita su Wii U.

Questa mattina, Nintendo ha mostrato Breath of the Wild in azione durante l'evento di presentazione di Switch, rivelando che il gioco uscirà il 3 marzo ma non citando in alcun modo la versione per Wii U. Nintendo Italia su Facebook ha però confermato che il gioco arriverà lo stesso giorno anche sulla "vecchia" home console della casa di Kyoto. A Londra abbiamo provato una demo del gioco, su Everyeye.it trovate le impressioni di Francesco Fossetti sulla versione di prova di The Legend of Zelda Breath of the Wild.