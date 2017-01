Zelda: Breath of the Wild sarà l'ultimo gioco Nintendo per Wii U

Durante un'intervista rilasciata a Polygon , il Presidente diha confermato chesarà l'ultimo gioco first party ad essere sviluppato per. Una dichiarazione che sembra mettere fine al ciclo vitale della console.

"Per quanto riguarda le produzioni first-party, non ci saranno nuovi progetti in sviluppo dopo il lancio di The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Siamo davvero alla fine del ciclo vitale di Wii U.", afferma senza troppi giri di parole il Presidente di Nintendo of America. Insomma, sembra proprio che il lancio di Zelda: Breath of the Wild - previsto in contemporanea su Switch e Wii U il 3 Marzo - segnerà il passaggio di testimone definitivo alla nuova console Nintendo e la fine di Wii U. Cosa ne pensate delle dichiarazioni di Reggie Fils-Aime?