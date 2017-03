Zelda Breath of the Wild: Shigeru Miyamoto adorava arrampicarsi sugli alberi

Cosa è successo quandoha giocato aper la prima volta? A raccontarlo è, direttore del progetto, sulle pagine di Kotaku.

Ecco il racconto di Fujibayashi: "All'inizio, abbiamo messo delle rupie sulle punte degli alberi per far capire ad Aonuma e Miyamoto che stavamo considerando l'ipotesi di permettere ai giocatori di arrampicarsi, tuttavia non gli abbiamo detto che questa funzione era già stata implementata. Appena Shigeru ha preso in mano il joypad, ha subito iniziato ad arrampicarsi. Quando ha giocato per la prima volta, Mr. Miyamoto ha passato oltre un'ora ad arrampicarsi sugli alberi. Non faceva altro che arrampicarsi, una volta uscito dal Santuario della Resurrezione ci siamo resi conto che aveva passato oltre 60 minuti ad arrampicarsi su tutti gli alberi presenti nel raggio di 25/50 metri."

The Legend of Zelda Breath of the Wild è ora disponibile su Switch e Wii U, il gioco ha venduto oltre 190.000 copie al lancio in Giappone ed è diventato il titolo di lancio Nintendo più venduto di sempre in Nord America (bundle esclusi) superando Super Mario 64.