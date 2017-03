Zelda Breath of the Wild: la Special Edition nasconde un messaggio segreto?

Un utente di Reddit ha tradotto dettagliatamente tutti i simboli della lingua Sheikah utilizzata in, assegnando quindi una precisa lettera dell'alfabeto ad ogni simbolo e scoprendo così anche un dettaglio molto interessante...

Secondo quanto riportato, la Special Edition del gioco contiene una serie di simboli ripetuti che formano la parola "The Hyrule Fantasy", ovvero il titolo originale giapponese del primo episodio di The Legend of Zelda. L'interpretazione dell'autore è che questo sia un messaggio nascosto che sveli in realtà come Breath of the Wild sia una versione reimmaginata del primo capiolo della saga. Cosa ne pensate di questa teoria?