Zelda Breath Of The Wild: lo stile open-world potrebbe diventare lo standard

The Legend of Zelda: Breath of the Wild potrebbe aver cambiato per sempre le avventure di Link. In un'intervista concessa a Famitsu, il director Eiji Aonuma ha dichiarato che la natura open-world di Breath of the Wild potrebbe diventare lo standard per i futuri giochi della serie.

Interrogato sulla possibilità di vedere nuovi Zelda non lineari, Aonuma ha così risposto:

"Credo che in futuro, lo stile open-air diventerà lo standard per Zelda"

Il successo di Breath of the Wild, acclamato da pubblico e critica, ha premiato il cambio di una formula consolidata ormai da anni, un azzardo che è riuscito a convincere anche i fan più nostalgici. The Legend of Zelda: Breath of the Wild è disponibile su Wii U e Nintendo Switch.