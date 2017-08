Zelda Breath of the Wild: la traduzione ha cambiato il significato del finale

Stando a quanto riportato da Legends of Localization , la traduzione inglese diha modificato un importante dettaglio del finale rispetto alla versione originale in giapponese.la notizia contiene unosul finale del gioco.

La traduzione inglese, infatti, cambia un importante dettaglio sulle sorti di Calamity Ganon dopo il boss fight finale. Parlando a proposito di Ganon, nella versione inglese Zelda dice: "Ha rinunciato alla reincarnazione e ha assunto la sua forma più pura e infuriata", mentre in quella giapponese afferma: "Questa forma è nata dal suo rifiuto ossessivo di rinunciare alla rinascita..."

La localizzazione cambia decisamente il contesto in cui viene sconfitto il boss finale: nella versione inglese si assume che questa sia la forma finale di Ganon, e che uccidendolo si ponga fine al suo ciclo di rinascite in modo definitivo, mentre in giapponese la forma in cui si presenta il boss è solo una delle tante, lasciando intendere che Ganon potrebbe rinascere anche dopo lo scontro finale.

È interessante notare che un altro paio di battute confonde ulteriormente le cose. Dopo la sconfitta di Ganon, nella versione inglese Zelda afferma: "Anche se per adesso Ganon è scomparso, c'è ancora molto da fare per noi", mentre in quella giapponese si limita a dire: "La minaccia di Ganon è scomparsa". L'inglese "per adesso" sembra entrare in contrasto con la rinuncia di Ganon alla reincarnazione, contraddicendo quanto affermato nella linea di dialogo precedente. Un particolare alquanto curioso, anche se probabilmente dovuto più alla confusione che a un cambiamento intenzionale.

