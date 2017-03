Zelda Breath of the Wild: trovato un easter egg dedicato a Satoru Iwata?

Se non volete spoiler di alcun tipo, vi consigliamo di interrompere qui la lettura. Nel corso dell'avventura è possibile incontrare un NPC di nome Botrick, dal carattere gentile e premuroso e dalle sembianze molto simili a quelle di Iwata. Parlandoci, vi condurrà al Monte Satori, location dal nome quasi identico a quello del dirigente della grande N. Voi cosa ne pensate? Potete osservare il personaggio in questione nel filmato qui sotto.

Il mondo di The Legend of Zelda: Breath of the Wild è sconfinato e pieno di sorprese ed easter egg. A quanto pare uno di questi sembrerebbe essere dedicato a Satoru Iwata, l'ex presidente divenuto a mancare nell'estate del 2015.

