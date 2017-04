Zelda Breath of the Wild: una sfida vi chiede di trasportare un masso gigante

Lo youtubersi è inventato una nuova impresa hardcore per: trasportare un masso gigante da Great Plateau fino alla fine del gioco. Siete pronti a raccogliere questa sfida?

Dopo che un altro giocatore è riuscito a percorrere 7.6 km senza toccare terra, The Legend of Zelda: Breath of the Wild si arricchisce di una nuova sfida partorita da Internet, a ulteriore conferma che la struttura open world del gioco concede molta libertà alla fantasia degli appassionati. Il video riportato in cima alla notizia vi illustra nel dettaglio la nuova sfida del "masso gigante" proposta da PuppetMaster9.

