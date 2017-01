Zelda Breath of the Wild uscirà a marzo in America e Giappone, ma non in Europa?

Nuovi rumor riguardo la data di lancio di: secondo una fonte di Eurogamer.net molto vicina al progetto, il gioco dovrebbe essere lanciato a marzo insieme a Switch, ma non in tutti i mercati.

Da tempo si parla di una possibile pubblicazione nel corso dell'estate ma Nintendo vorrebbe lanciare assolutamente il gioco insieme alla console per cercare di avere una line-up di lancio che sia capace sin da subito di attirare molti utenti. Per questo, si ipotizza una disponibilità prevista per il mese di marzo almeno in Nord America e Giappone mentre per quanto riguarda il nostro continente la situazione sarebbe più complicata.

Secondo le fonti di Eurogamer.net, Nintendo of Europe avrebbe ricevuto in ritardo le direttive sulla esatta finestra di lancio del gioco e attualmente i lavori di localizzazione e adattamento sembrano essere ancora in corso e difficilmente termineranno in poco più di due mesi. Nintendo of Japan avrebbe però ordinato alle altre divisioni di lanciare Breath of the Wild a marzo in contemporanea con Switch, ignorando i problemi della filiale europea. A questo punto secondo la fonte ci sarebbero tre possibili scenari:

Il gioco uscirà a marzo in Giappone e Nord America ma non in Europa

I testi in lingue diverse da inglese e giapponese verranno aggiuntivi successivamente tramite patch

Tutte le risorse interne di Nintendo lavoreranno per garantire l'uscita del gioco in contemporanea in tutti i continenti

Con ogni probabilità ne sapremo di più durante l'evento di presentazione di Switch in programma per il 13 gennaio alle 05:00 del mattino, ora italiana. In questa occasione la casa di Kyoto dovrebbe svelare anche la line-up di lancio della nuova console, tra poco meno di dieci giorni scopriremo con ogni probabilità la data di uscita di The Legend of Zelda Breath of the Wild.