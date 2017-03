Non è un mistero chesia un contenitore di infinite possibilità per il giocatore: un'ulteriore prova di ciò, l'abbiamo avuta oggi dallo Youtuber BeardBear, il quale è riuscito a creare una sorta di aeronave su cui è riuscito a far viaggiare Link.

Il meccanismo, come osservabile nel video in calce, non è poi così complesso: basterà imbarcarsi su una zattera e utilizzare svariati Octo Ballons per riuscire a librarsi nell'aria e raggiungere vette prima inimmaginabili. Il giocatore è qui addirittura riuscito a superare parzialmente un livello e giungere direttamente alla boss battle finale.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild è disponibile per Nintendo Switch e Wii U.