Zelda Breath of the Wild: vediamo un'ora di gameplay su Switch

In occasione di un livestream ospitato su Nico Nico,è tornata a mostrare la versionedicon una nuova dimostrazione di gameplay in diretta. La sequenza di gioco dura all'incirca un'ora: la trovate a fondo pagina.

I colleghi di Dualshockers sono riusciti a registrare la diretta e a pubblicare il video di gameplay (diviso in 4 parti), permettendoci di osservare alcune fasi esplorative e qualche combattimento. Vi ricordiamo che su Gameinformer sono state pubblicate nuove immagini tratte dal gioco, senza dimenticare il primo spot TV in italiano rilasciato da Nintendo. The Legend of Zelda: Breath of the Wild uscirà il 3 Marzo su Nintendo Switch e Wii U.

