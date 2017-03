Zelda Breath of the Wild ha venduto oltre 190.000 copie in Giappone

Secondo i dati diffusi da Famitsu,ha venduto 193,060 copie in Giappone nelle prime 48 ore di presenza sul mercato. La cifra riportata si riferisce esclusivamente al mercato retail e non tiene dunque conto dei download digitali effettuati dal Nintendo eShop.

Non è chiaro al momento se il dato sia relativo alla sola versione per Switch o se includa anche l'edizione per Wii U, per avere informazioni più precise in merito dovremo attendere i dati di Media Create, in arrivo l'8 marzo.

Il nuovo episodio di Zelda essere aver registrato numeri decisamente importanti non solo in Giappone, in Nord America The Legend of Zelda Breath of the Wild è diventato il gioco di lancio standlone (bundle esclusi) di Nintendo più venduto di sempre, superando Super Mario 64.