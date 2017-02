Ricordiamo che The Legend of Zelda Breath of the Wild uscirà il 3 marzo su Nintendo Switch e Wii U. Nella giornata di ieri sono trapelati alcuni dettagli riguardo i contenuti sbloccabili utilizzando gli Amiibo .

Nelle prossime ore potrebbero dunque emergere informazioni sulla trama, sul gameplay e magari sul finale del gioco, attenzione agli spoiler dunque, in particolar modo su canali come Reddit dove questo genere di contenuti trova sempre terreno fertile.

