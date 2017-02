Zelda Breath of the Wild: la versione Wii U è stata piratata prima del lancio

Come segnalato da Kotaku, la versione Wii U diè stata piratata quattro giorni prima del lancio e su YouTube sono molti i giocatori che stanno pubblicando video gameplay (contenenti ovviamente spoiler) tratti dalla copia pirata del gioco.

Alcuni hacker sarebbero riusciti a scaricare i file criptati del gioco dai server di Nintendo e ad eseguirli su Wii U generando una specifica chiave di attivazione. Nelle scorse ore molti utenti hanno iniziato anche trasmissioni su Twitch ma queste sono state immediatamente interrotte a causa della richiesta di Nintendo of America. Un caso simile era accaduto con Pokemon Sole e Luna, entrambi i titoli erano stati piratati una settimana prima del lancio, questo però non ha permesso al gioco di riscuotere un ogni caso un enorme successo, con oltre 14 milioni di copie vendute.

The Legend of Zelda Breath of the Wild sarà disponibile da venerdì 3 marzo in Europa nei formati Wii U e Nintendo Switch.