Lo YouTuber inglese Arekkz Gaming ha pubblicato un video che mostra i quattro costumi classici di Link ottenibili inutilizzando i nuovi Amiibo realizzati per il trentesimo anniversario della saga.

Utilizzando gli Amiibo Classic Link, Link Ocarina of Time, Link Wind Waker e Link versione Super Smash Bros/Twilight Princess si sbloccheranno i rispettivi outfit, i quali verranno indossati in automatico dal protagonista una volta connesso l'Amiibo al sistema.

