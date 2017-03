Come vi abbiamo riferito sulle nostre pagine,si è oggi aggiornato alla sua versione 1.1.1 . Alcuni utenti NeoGaf l'avevano già anticipato, e il video che vi riportiamo in apertura di notizia sembrerebbe proprio confermare che il framerate di gioco sia sensibilmente migliorato grazie a questo nuovo update.

L'aggiornamento pesa 167MB, e i suoi effetti benefici sembrerebbero farsi sentire specialmente nelle prime aree del gioco e nel bosco Korogu.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che The Legend of Zelda: Breath of the Wild è disponibile per Nintendo Switch e Wii U. Nintendo ha recentemente pubblicato un bonus video per la serie making of della nuova avventura di Link.