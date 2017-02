Zelda: Miyamoto rivela il vero cognome di Link

A confermalo è stato Miyamoto in persona: il vero cognome di Link è...Link! Ovviamente si tratta di una battuta scherzosa per strappare qualche sorriso, ma durante l'intervista vengono toccati diversi punti interessanti sul gameplay di Zelda Breath of the Wild , sulle caratteristiche della versione Switch , sull'ambientazione della nuova avventura e altro ancora: il video con le risposte di Eiji Aonuma e di Shigeru Miyamoto è stato riportato a fondo pagina.

