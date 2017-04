Zelda Twilight Princess HD: svelati alcuni retroscena sullo sviluppo del gioco

(CEO di Tantalus Media) è stato recentemente ospite del podcast Fragments of Silicon e in questa occasione ha parlato del rapporto con, svelando alcuni retroscena sullo sviluppo diper Wii U.

Lo studio australiano ha impiegato molti mesi prima di arrivare ad un accordo con la casa di Kyoto, quest'ultima infatti non voleva affidare i lavori su un gioco così importante ad un team esterno con poca esperienza sulle piattaforme Nintendo. La società aveva sviluppato progetti come Top Gear Rally per Game Boy Advance e si era occupata dei porting di Mass Effect 3 e Deus Ex Human Revolution per Wii U, progetti interessanti ma non certo paragonabili a Zelda.

In ogni caso, la qualità dei porting dei due giochi citati ha convinto Nintendo a mettersi in contatto con Tantalus Media, dopo mesi di trattative lo studio ha iniziato a lavorare sulla riedizione HD di The Legend of Zelda Twilight Princess, processo interamente supervisionato da Eiji Aonuma, che si è recato più volte in Australia per controllare lo stato dei lavori.

L'accoglienza riservata al gioco è stata decisamente calorosa e Crago fa sapere che la compagnia sta adesso pensando di lavorare su Switch, sebbene non siano ancora stati annunciati progetti specifici per la neonata piattaforma.