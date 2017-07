è in procinto di lanciare il suo primo gioco su Infinite Minigolf , sequel di Planet Minigolf, sarà infatti disponibile a partire da domani, ma la software house ha già annunciato di voler continuare a supportare la nuova console dell'azienda di Kyoto.

Nel corso di una sessione di domande e risposte su Reddit, Mel Kirk, Vice President of Publishing della compagnia, ha infatti affermato che Zen Studios è al momento al lavoro su vari progetti per l'ibrida di Nintendo. Il dirigente purtroppo non si è dilungato sui dettagli, quindi per ora non possiamo sapere se si tratta di titoli non ancora annunciati o di porting di giochi già usciti su altre piattaforme.