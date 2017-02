ZeniMax Media acquisisce Escalation Studios

ha comunicato l'acquisizione dicon sede a Dallas (Texas). Fondata nel 2007 da Tom Mustaine e Marc Tardif, Escalation ha contribuito alla creazione di alcuni dei titoli più importanti dell'industria, tra cui, sparatuttouscito nel 2016.

"Apprezziamo da tempo il team creato da Tom e Marc", ha dichiarato Todd Vaughn, Co-Managing Director di Bethesda. "Il loro impegno in merito a qualità e innovazione ha contribuito in modo significativo ai progetti sui quali abbiamo lavorato, e siamo entusiasti di averli con noi." Escalation è attualmente al lavoro su vari progetti con gli studi di ZeniMax e continuerà a infondere il proprio talento in titoli per PC, console, dispositivi mobili e tecnologia VR.



"Gli studi di ZeniMax hanno sviluppato alcuni dei titoli più iconici dell'industria", ha detto Marc Tardif, Co-Managing Director di Escalation Studios. "Entrare a far parte di questa incredibile famiglia di creativi è un onore per tutti noi." "Siamo orgogliosi delle persone che hanno aiutato Escalation a raggiungere un tale successo", ha aggiunto il Co-Managing Director di Escalation Studios Tom Mustaine. "Non vediamo l'ora di scoprire cosa saremo capaci di fare con il sostegno di una società del calibro di ZeniMax."