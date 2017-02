ZeniMax si aggiudica $500 milioni di risarcimento dal contenzioso con Oculus

si aggiudica un risarcimento pari a 500 milioni di dollari ai danni di, compagnia accusata di essersi impossessata di alcune tecnologie per lo sviluppo di Oculus Rift, il famoso visore per la realtà virtuale. Il contenzioso durava da oltre due anni.

La decisione della giuria è arrivata dopo due giorni di camera di consiglio, e sebbene abbia riconosciuto a ZeniMax i torti subiti sugli accordi di non divulgazione, alla fine non è stato riscontrato nessun reato di appropriazione indebita di segreti industriali (per cui era stato richiesto un risarcimento di 2 miliardi di dollari). Al momento non sappiamo se Oculus farà appello o se si limiterà a risarcire ZeniMax con i 500 milioni di dollari stabiliti dalla giuria.