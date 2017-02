ZeniMax vuole far interrompere la vendita di Oculus Rift

A inizio mese,ha vinto la causa intentata controper violazione di brevetti: la società ha ottenuto un risarcimento pari a, adesso però i legali del gruppo stanno spingendo per bloccare la vendita del visore.

Queste le parole dello studio legale incaricato da ZeniMax: "Il risarcimento economico, per quanto sostanziaso, non vieta purtroppo a Oculus di utilizzare il materiale ideato dai nostri clienti. Il COO di Facebook (società che possiede Oculus VR, ndr) ha affermato che i 500 milioni di dollari di risarcimento non sono un problema per la finanze della società di Mark Zuckerberg, per questo vogliamo andare a fondo nella vicenda."

ZeniMax chiede adesso a Oculus VR di bloccare le vendite e la distribuzione di Oculus Rift, nonchè di tutti i software ad esso collegato. Se la causa non dovesse andare a buon fine, ZeniMax proporrà di ottenere almeno il 20% delle entrate derivate dalle vendite del visore nei prossimi dieci anni. Al momento, Oculus e Facebook non hanno commentato la notizia.