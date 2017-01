Zero Escape The Nonary Games arriverà su PC a marzo

ha annunciato chesarà disponibile su PC (via Steam) dal 24 marzo in Europa, Giappone e Nord America. I preordini dovrebbero aprire nelle prossime ore, al momento il prezzo di lancio non è stato reso noto.

Zero Escape The Nonary Games include le versioni rimasterizzate di Zero Escape Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors e Zero Escape Virtue's Last Reward, la raccolta uscirà anche su PlayStation 4 e Vita, il publisher Aksys Games non ha però comunicato le date di lancio per queste due piattaforme.