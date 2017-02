Zero Escape The Nonary Games torna a mostrarsi con un nuovo trailer

ha pubblicato un nuovo trailer diincentrato sulla riedizione di: il filmato mostra una nuova opzione, ovvero la possibilità di scegliere tra le modalità "Novel" e "Adventure" a seconda del proprio stile di gioco.

Zero Escape The Nonary Games include le versioni rimasterizzate di Zero Escape Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors e Zero Escape Virtue's Last Reward, la raccolta sarà disponibile dal 24 marzo su PlayStation 4 e PC (via Steam) e in seguito arriverà anche su PlayStation Vita.