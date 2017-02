Zero Escape The Nonary Games uscirà a marzo su PlayStation 4

ha annunciato chearriverà su PlayStation 4 il 24 marzo, inizialmente disponibile solamente in formato digitale scaricabile dal PlayStation Store. Lo stesso giorno il gioco uscirà anche su PC (via Steam).

Il publisher ha rivelato che l'edizione retail per PlayStation 4 uscirà in un secondo momento, il gioco uscirà inoltre anche su PlayStation Vita (in formato retail e digitale) nel corso del 2017. Zero Escape The Nonary Games include le versioni rimasterizzate di Zero Escape: Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors e Zero Escape: Virtue's Last Reward, entrambi i titoli vengono riproposti con un comparto tecnico migliorato, audio rimasterizzato e testi in inglese e giapponese.