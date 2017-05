Zero Time Dilemma in arrivo su PlayStation 4 questa estate

Stando a quanto riportato da Amazon,, terzo capitolo della serie Zero Escape, pubblicato originariamente per Nintendo 3DS, PlayStation Vita e PC lo scorso anno, sarebbe in arrivo anche su PlayStation 4 nel corso dell'estate, con una versione rimasterizzata in alta definizione.

I dettagli pubblicati dal rivenditore non sono molti, e al momento Aksys Games e Spike Chunsoft non si sono ancora espressi sulla questione. Non è ancora stato specificato il prezzo della versione PS4 di Zero Time Dilemma, mentre il lancio sarebbe previsto per il prossimo 18 agosto, sebbene potrebbe trattarsi di un semplice placeholder. Il gioco permetterà di scegliere tra il doppiaggio originale in giapponese e quello inglese. Restiamo quindi in attesa di notizie ufficiali da parte del publisher o del team di sviluppo.