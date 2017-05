Zero Time Dilemma: la versione per PS4 disponibile da agosto in Giappone

La rivista giapponese Famitsu ha rivelato che la versione per PlayStation 4 di, terzo capitolo della serie, sarà disponibile nel paese del Sol Levante a partire dal prossimo 17 agosto.

Per quanto riguarda il Nord America, invece, il gioco sarà acquistabile nel corso dell'autunno, mentre non abbiamo ancora una data per l'Europa. La rivista ha rivelato inoltre che, su PS4, Zero Time Dilemma potrà beneficiare di numerose migliorie grafiche, persino rispetto alla versione per PC del titolo. A questo link potete infatti trovare un'immagine che mette a confronto la stessa scena nelle due versioni.

Zero Time Dilemma è attualmente disponibile su PS Vita, Nintendo 3DS e PC (tramite Steam). Nel nostro paese, è acquistabile esclusivamente in formato digitale.