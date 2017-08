ha pubblicato il trailer di, videogioco per piattaforme mobile con protagonista. Il video mostra l'atleta svedese indossare una tuta futuristica (dal design simile a quella di) ma non ci sono purtroppo altri dettagli su questo progetto.

C'è chi ipotizza che possa trattarsi di un gioco d'azione ambientato nello spazio e chi parla di un gioco di calcio arcade stile Rocket League. Per saperne di più non ci resta che attendere il 17 agosto, quando Zlatan Legends arriverà su App Store, il lancio su Google Play Store è invece previsto in un secondo momento.