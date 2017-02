Zoink Games annuncia Flipping Death per Nintendo Switch

Tra le molteplici novità giunte durante l’evento di presentazione Nindies, Zoink Games, creatore di Stick it To The Man e Zombie Vikings ha annunciato Flipping Death per Nintendo Switch. Il titolo si propone proprio come seguito spirituale di Stick it To The Man.

I giocatori saranno protagonisti di un’originale avventura che gli permetterà di passare dal mondo dei morti a quello dei vivi con la pressione di un singolo tasto. Per procedere nel gioco sarà necessario possedere gli abitanti del mondo dei vivi e risolvere diversi puzzle. Il titolo supporterà inoltre la funzionalità HD Rumble offerta dalla nova console Nintendo.

Non è ancora stata diffusa una data d’uscita ufficiale, ma sappiamo che Flipping Death arriverà sia su Nintendo Switch che su altre console. Potete dare un primo sguardo al gioco grazie al trailer d’annuncio e alle immagini allegate alla notizia.