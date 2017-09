A sorpresa, durante la conferenza pre Tokyo Game Show di Sony Interactive Entertainment,ha annunciatoper PlayStation VR.

Sviluppato da Konami e CyGames, Zone of the Enders Anubis Mars godrà del supporto per la risoluzione 4K su PS4 Pro, comparto sonoro rimasterizzato e varie migliorie tecniche non ancora specificate. In apertura trovate il primo trailer del gioco, il lancio di Zone of the Enders Anubis Mars è previsto per la primavera 2018 in Giappone, esclusivamente su PlayStation VR. Nessuna notizia riguardo il possibile arrivo del gioco in Occidente.