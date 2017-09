Zone of the Enders The 2nd Runner M∀RS: 8 minuti di gameplay su PS VR

DualShockers ha pubblicato un video gameplay di, tratto dalla versionemostrata da Sony al Tokyo Game Show 2017. Il filmato, della durata complessiva di 8 minuti, è stato riportato in cima alla notizia.

Anche se si tratta di un filmato off-screen, la buona qualità del video permette di farci un'idea abbastanza chiara sulla versione PlayStation VR del gioco (purtroppo l'audio è stato rimosso a causa dei rumori circostanti). Ricordiamo che Zone of the Enders The 2nd Runner M∀RS si presenta come il remaster di Zone of the Enders The 2nd Runner, caratterizzato dal supporto alla risoluzione 4K, un comparto sonoro rimasterizzato e diverse migliorie tecniche non ancora specificate.

Il titolo è previsto per la primavera del 2018 su PlayStation 4, PC, PlayStation VR e Steam VR.