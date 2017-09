ha pubblicato una versione estesa del debut trailer dimostrato in occasione del Tokyo Game Show 2017. Il filmato, della durata complessiva di oltre quattro minuti, è visionabile in cima alla notizia.

Sviluppato da Konami e CyGames, Zone of the Enders The 2nd Runner M∀RS si presenta come un remaster caratterizzato dal supporto alla risoluzione 4K, un comparto sonoro rimasterizzato e diversi miglioramenti tecnici ancora da specificare. Il lancio del gioco è previsto per la primavera del 2018 su PlayStation 4, PC, PlayStation VR e Steam VR.

Sulle nostre pagine trovate anche le prime immagini ufficiali catturate a 4K.