In occasione del Tokyo Game Show 2017, poco dopo l'annuncio diha pubblicato un set di immagini in 4K per il gioco ed il trailer in lingua inglese. Quest'ultimo, lascia intuire che è prevista anche un'edizione occidentale per il titolo, come molti fan speravano.

Potete trovare il trailer riportato in apertura, e le immagini nella galleria in calce alla notizia, tra le quali è presente un confronto con la versione originale del gioco.

Zone of the Enders: The 2nd Runner M∀RS è attualmente in sviluppo presso gli studi di Cygames, e verrà pubblicato da Konami per PS4, PC, PS VR e Steam VR. L'uscita è prevista nel corso della primavera 2018.