Acquisterai l'eventuale secondo Season Pass di Final Fantasy XV?

Di recente, Hajime Tabata, direttore del progetto Final Fantasy XV, ha parlato del futuro del gioco. Innanzitutto, Tabata ha confermato che il titolo continuerà ad essere supportato anche nel 2018, e riceverà aggiornamenti gratuiti riguardanti la storia e i personaggi, per colmare le ormai note lacune a livello narrativo che hanno lasciato molti giocatori in disappunto. Il 2017, invece, si concluderà con l'arrivo dell'espansione multiplayer Comrades ed infine Episode Ignis, che uscirà a dicembre, ma il direttore ha fatto accenno a un eventuale secondo Season Pass per Final Fantasy XV.



I contenuti di tale pacchetto dovrebbero in particolar modo riguardare i cosiddetti "dieci anni di buio", il periodo nel quale il giovane Noctis è stato assente dal suo regno. Le reazioni dei fan riguardo a questa notizia sono state contrastanti: alcuni utenti sono entusiasti di poter approfondire ancora la storia del gioco, ma altri si sono detti contrariati all'idea di dover acquistare altri contenuti che possano rimediare alle mancanze narrative del titolo. Si tratta, in effetti, di una situazione del tutto nuova per la serie di Final Fantasy XV, e non c'è da stupirsi se il pubblico si sente disorientato da tali affermazioni.

Al momento, non c'è stato alcun annuncio ufficiale, e non si conoscono quindi né il prezzo, né il periodo nel quale questi nuovi contenuti a pagamento saranno pubblicati, ma in attesa di dettagli, voi cosa ne pensate? Comprerete il secondo Season Pass di FFXV?