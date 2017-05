ARMS Global Testpunch: ti è piaciuto il nuovo picchiaduro Nintendo?

Nel weekend si è tenuto il primo Global Testpunch di ARMS, coloratissimo picchiaduro in uscita su Nintendo Switch. Si tratta di un test che permette ai giocatori di provare in anteprima il gioco gratuitamente, per un periodo limitato, e sarà inoltre utile per la compagnia per testare i server e per raccogliere il feedback degli utenti ed applicare eventuali migliorie e correzioni al titolo.



Il Global Testpunch è disponibile per tutti gli utenti di Nintendo Switch, ed è scaricabile gratuitamente tramite eShop. Le sessioni di gioco disponibili sono poche, distribuite durante il weekend, e della durata di un'ora ciascuna: siete riusciti ad accedere? Vi è piaciuto il Global Testpunch di ARMS?