ARMS: qual è il tuo personaggio preferito del nuovo picchiaduro Nintendo?

Di recente, Nintendo ha presentato tre nuovi personaggi del roster di ARMS, coloratissimo picchiaduro in arrivo in esclusiva su Switch: si tratta di Kid Cobra, Twintelle ed il duo robotico Byte & Barq. Con il loro arrivo, quindi, gli eroi giocabili del titolo arrivano a un totale di dieci, ciascuno di essi è dotato delle proprie capacità speciali e di un'arma unica, che possono sfruttare durante gli scontri.



In aggiunta la casa di Kyoto ha anche annunciato le date e gli orari nei quali si terrà il Global Testpunch del gioco, un'occasione imperdibile per i fan di poter provare in anteprima il comparto multiplayer del gioco. Di certo, per potersi fare un'idea approfondita sui lottatori di ARMS sarà necessario poterli provare tutti, ma in attesa dei test che inizieranno la prossima settimana, qual è il vostro preferito?