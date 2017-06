ARMS: quale personaggio hai utilizzato di più durante il Global Testpunch?

Si è da poco concluso il Global Testpunch di ARMS, che ha permesso a Nintendo di raccogliere dati e feedback in merito alle prestazioni del nuovo e coloratissimo picchiaduro per Switch, e ai fan di provare in anteprima il gioco.



Nonostante le sessioni di gioco a disposizione non fossero numerose, sono stati molti i giocatori ad averne preso parte e ad affrontarsi online nei match competitivi, iniziando a dare uno sguardo approfondito ad alcuni personaggi del roster. Stando ai dati raccolti e diffusi da Nintendo, i lottatori preferiti della community sono stati Ninjara e Twintelle, ma voi quale avete scelto più spesso?