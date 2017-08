Before the Storm: cosa ti aspetti dal prequel di Life is Strange?

Si avvicina la data di lancio di Life is Strange Before the Storm, prequel dell'avventura di Dontnod Entertainment realizzato dal team Deck Nine Games. In questo gioco, sarà possibile vestire i panni di Chloe e visitare Arcadia Bay prima degli eventi del capitolo principale del gioco, e scoprire di più sulla sua amicizia con Rachel Amber.



E voi, giocherete Before the Storm? Cosa vi aspettate da questo titolo?