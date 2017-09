Destiny 2: Quale classe hai scelto per iniziare l'avventura?

Finalmente, l'attesa è terminata: Destiny 2 è da oggi disponibile su PS4 e Xbox One, e i fan impazienti possono finalmente iniziare questa nuova avventura. Gli utenti PC, invece, dovranno attendere ancora un po', fino al 24 ottobre



Come nel suo predecessore, in Destiny 2 l'utente sarà chiamato a creare e personalizzare il proprio guardiano, scegliendo anche una classe adeguata per esso, che influenzerà il gameplay caratterizzandone le abilità tipiche da poter usare in battaglia. Le classi disponibili, come già saprete, sono tre: Titano, Stregone e Cacciatore. Quale sceglierete per iniziare la vostra avventura?