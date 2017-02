Che tipo di battle system ti piacerebbe vedere in Final Fantasy VII Remake?

Nella giornata di ieri, sono emerse in rete due nuove immagini di Final Fantasy VII Remake, mostrate da Square Enix in occasione del MAGIC 2017. Purtroppo, in seguito, non sono stati pubblicati né video, né dettagli in merito ai lavori in corso per il gioco o eventuali aggiornamenti sul progetto, ma attraverso gli screenshot è possibile osservare, seppur in maniera superficiale, quella che sembra essere l'interfaccia del gioco, con i comandi utilizzabili in combattimento.



Sul web, i fan si sono subito dati da fare per analizzare questi indizi e cercare di capire che tipo di battle system il team possa aver riservato a Final Fantasy VII Remake, e quale potrebbe essere il migliore per il gioco. E voi, cosa ne pensate? Che genere di battle system vorreste vedere nel remake di FFVII?