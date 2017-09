Che tipo di guide e aiuti preferisci per completare i tuoi videogiochi?

A volte capita che alcuni videogiochi siano più difficili di altri da completare. Soprattutto se si tratta di sbloccare tutti gli obiettivi o i Trofei, risolvere enigmi, affrontare boss particolarmente temibili o recuperare oggetti e tesori rari, potrebbe essere necessario consultare una guida, o chiedere una mano nei forum. Quando si tratta di titoli particolarmente ampi, come ad esempio The Legend of Zelda Breath of the Wild, sono i publisher stessi a mettere a disposizione delle guide ufficiali, in formato cartaceo, talvolta in edizioni speciali o da collezione, da poter consultare liberamente per scoprire ogni segreto del mondo di gioco. Non mancano, inoltre, le guide presenti online e alla portata di tutti, le videoguide e i walktrhough.



Una guida ci permette sicuramente di avere una marcia in più per completare un videogioco al 100%, ma non tutti decidono di utilizzarle: purtroppo, si rischia di trovare in esse degli spoiler, e soprattutto i giocatori più orgogliosi, preferiscono affrontare le sfide da soli.



E voi, da che parte state? Che genere di guide preferite seguire per i videogiochi?