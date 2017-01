Comprerai Nintendo Switch?

Dopo mesi di rumor e speculazioni, il 13 gennaio Nintendo ha finalmente svelato tutti i dettagli sul lancio di Switch: la console sarà disponibile in Europa dal 3 marzo 2017 al prezzo di 329,99 euro. Lo stesso giorno arriveranno nei negozi anche i primi titoli di lancio, tra cui The Legend of Zelda Breath of the Wild, Skylanders Imaginators, Just Dance 2017 e Super Bomberman R, mentre per produzioni come Xenoblade Chronicles 2 e Super Mario Odyssey dovremo attendere la fine dell'anno. Vogliamo sapere: comprerai Switch al lancio o prenderai la console Nintendo in un secondo momento?