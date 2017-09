Comprerai una console entro fine anno? Se sì, quale?

L'autunno è forse la stagione ideale per acquistare una console: le temperature si abbassano e dopo una dura giornata di studio o di lavoro una serata a base di videogiochi è spesso l'ideale per rilassarsi. Oltretutto, inizia la grande corsa verso le festività di fine anno e molti produttori offrono bundle interessanti e corposi sconti per incentivare le vendite in vista di appuntamenti come il Black Friday e il Natale. E tu, hai intenzione di acquistare una console entro la fine del 2017?