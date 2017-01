Cosa ne pensi delle presunte specifiche tecniche di Project Scorpio?

Recentemente la redazione di Digital Foundry è venuta in possesso di alcuni documenti relativi a Project Scorpio: la documentazione in questo include anche nuovi dettagli sulle presunte caratteristiche tecniche della console, di fatto viene confermata la presenza di una GPU da 6 TeraFLOPS basata su una non meglio specificata architettura che non dovrebbe essere inferiore alle AMD Polaris. Trapelano anche nuovi dettagli sulla RAM (si parla di 12 GB di RAM GDDR5) e sulla ESRAM, per saperne di più vi rimandiamo al leak completo. In attesa di conferme o smentite, ti chiediamo, cosa ne pensi delle presunte specifiche di Xbox Scorpio trapelate sul web?