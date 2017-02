Bethesda Softworks ha recentemente annunciato che sarà presente all'E3 di Los Angeles, in questa occasione il publisher terrà l'ormai tradizionale conferenza stampa, prevista per il tardo pomeriggio di domenica 10 giugno (la notte dell'11 giugno in Italia). La compagnia non ha rivelato dettagli in merito e non sappiamo quindi quali annunci siano previsti per la fiera americana ma le novità non dovrebbero mancare, pensando alle IP della casa del Maryland: DOOM, Fallout, The Elder Scrolls, The Evil Within, Wolfenstein, e non possiamo certo escludere la presentazione di nuove IP. Tu, cosa ti aspetti dalla conferenza E3 di Bethesda?